La guerra entre Rusia y Ucrania encarecerá el precio de la energía. Así lo ha confirmado el director técnico de la Fundación Impulsa, Antoni Riera: "No me cabe ninguna duda de que será así. Hoy el petróleo ha batido un nuevo récord. Además, eso rompe con una previsión de que tensiones inflacionistas iban a menguar a partir de julio. Posiblemente, ya no será así", ha señalado. [Siga aquí las últimas noticias en directo sobre la crisis en Ucrania].

Riera ha reconocido que le preocupan dos cosas del conflicto ucraniano. "En primer lugar, Europa está haciendo un esfuerzo para posicionarse como un territorio con elevada capacidad de innovación e inclusividad. Por lo tanto, una guerra no es el mejor aliado para esto", ha indicado. En segundo lugar, ha añadido su punto de vista respecto a Baleares, ya que el mercado ruso "no es muy relevante" en las islas. "El conflicto afectará a otras zonas del Mediterráneo donde los rusos sí se desplazaban como Turquía", ha indicado Riera, quien ha evitado comentar los posibles beneficios que tendría Baleares a nivel turístico de esta situación. "No es la primera vez que Baleares mantiene buenos datos de llegadas de visitantes como consecuencia de conflictos geopolíticos pero si esto fuera así, lo relevante no es cuánto turistas van a llegar", ha afirmado Riera, para después pedir que se deje de lado el cuánto y se piense en el cómo. La comunidad ucraniana clama en Ibiza por el fin de la guerra Además, el director técnico de la Fundación Impulsa se ha mostrado preocupado porque una guerra en Europa ralentice los ritmos de crecimiento económico después de la pandemia de la covid-19. El Gobierno "garantiza" el suministro de energía Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este jueves en Lugo que está "garantizado" el suministro de energía, pero alerta del encarecimiento de la misma por las hostilidades entre Rusia y Ucrania. "En España la garantía de seguridad de suministro está garantizada por otras vías. Rusia no es de nuestros principales suministradores ni por tubo, ni por barco. La gran capacidad de acogida de gas natural licuado en nuestras terminales de gasificación nos permite ser muy flexibles", ha explicado. Y ha avanzado que para "el próximo mes está previsto que vengan veinte cargos" para el país, tras apuntar que en el mes de febrero se "han producido dos desembarcos de dos cargueros rusos que han garantizado el suministro de GNN (Gas Natural) en España". "Una de las cosas que es importante es que se está reforzando la coordinación a nivel europeo, es decir si España cuenta con un tercio de la capacidad de regasificación del conjunto de Europa, el resto de países que se pueden ver afectados, en mayor medida, por esa incidencia de la procedencia del gas ruso hace imprescindible reforzar la coordinación sobre donde deben descargar los cargueros procedentes de terceros países", ha subrayado. Preocupación y miedo entre los ucranianos residentes en Ibiza Seguidamente ha avisado de que "España puede verse afectada por los precios de la energía, en todos sus frentes". Así, ha señalado que "hoy el barril Brendt ha superado los cien dólares y el gas natural en los mercados internacionales ha sufrido un incremento de un 20 por ciento". "Nosotros no somos ajenos a los mecanismos de configuración de precios en los mercado internacionales y esto incide en nuestros precios energéticos", ha admitido. El Govern aboga por la diplomacia El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y portavoz del Govern balear, Iago Negueruela, ha condenado este jueves el ataque bélico de Rusia a Ucrania y ha abogado por la diplomacia "como la única salida posible" al conflicto. Ante ello, ha trasladado la "solidaridad" de Baleares con las víctimas de este ataque de Rusia sobre la población ucraniana y ha aseverado que "entre todos" se debe poner fin "lo antes posible" a este conflicto. "Se debe cumplir la normativa en derecho internacional", ha subrayado Negueruela, quien ha rehusado valorar cómo afectará a la situación económica o el turismo de Baleares: "Hoy no es un día para ello, sino las primeras impresiones deben ir para las víctimas de un conflicto. Ya se podrá hablar de las consecuencias más a largo plazo".