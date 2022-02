Casado pierde el apoyo de Prohens y del PP de Baleares

Pablo Casado también pierde el apoyo de Prohens y el PP de Balears. La presidenta del PP de Balears ha estado cinco días sin pronunciarse públicamente sobre la crisis fratricida que vive el Partido Popular a nivel nacional. El viernes evitó un apoyo explícito a su presidente y amigo Pablo Casado, no obstante hoy ha pedido su marcha de forma clara para dar paso a un nuevo liderato que zanje la deriva del partido. «Pedimos un congreso extraordinario y que una dirección provisional dirija el partido hasta este congreso", ha asegurado Prohens.

La presidenta Popular ha pedido perdón a "los afiliados, militantes y ciudadanos porque no hemos sabido estar a la altura de un partido que aspira a gobernar". No ha querido desvelar si su preferido es Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso para suceder a Casado. Sí que ha reconocido que "han sido días muy duros a nivel personal por mi amistad, tanto con Pablo Casado como con Isabel Díaz Ayuso".

La estrategia de Prohens ha sido esperar como se desarrollaban los acontecimientos para no quedar encasillada en ninguno de los dos bandos. La jugada no le ha salido mal, ya que la presidenta del PP ha salido a pronunciarse cuando Casado ya se le da por amortizado tras un goteo de deserciones de afines al todavía presidente popular. Además, Prohens tomó la palabra tras reunir esta tarde a su núcleo duro y después a todos los barones populares de las islas para analizar y decidir una postura en la crisis interna que está viviendo el PP a nivel nacional, con la guerra entre Pablo Casado y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La líder popular regional quería una postura unánime del partido en las islas y ha conseguido escenificar la piña del PP balear a su alrededor. A las 18:00 horas, Prohens se encontró con su comité de dirección, que son las 15 personas más cercanas y colaboradoras de la presidenta del PP balear. Después convocó a su comité ejecutivo ampliado con todos los cargos públicos, alcaldes, ediles y presidentes de juntas locales. Todos ellos han respaldado sin fisuras a la presidenta a la hora de reclamar la marcha de Pablo Casado de la presidencia del PP. Prueba de ello es que durante las reuniones que ha mantenido Prohens, tras las intervenciones de la presidenta se han escuchado ovaciones y aplausos para Prohens. Ella misma ha reconocido que "la unidad que ha demostrado el PP de Balears es la que quiero para el PP nacional". "Me he sentido, querida, respaldada y apoya en todo momento y sin fisuras durante estos días tan difíciles", ha apostillado Prohens.

La presidenta popular no puede participar en las reuniones con los barones territoriales ni tampoco en el comité ejecutivo nacional que tendrá lugar el próximo martes. Su embarazo le impide viajar y por privacidad en las comunicaciones no le permitirán participar de forma telemática. No obstante, pese a celebrarse el comité el Día de les Illes Balears, Prohens ha pedido que no se cambie el día y viajarán unas 11 personas en representación de las islas a la reunión que debe relevar a Casado y convocar el congreso extraordinario. La líder del PP isleño podrá delegar su voto. Del PP de Balears viajarán el martes a Madrid con voz y voto: la secretaria general, Sandra Fernández; los diputados Sebastià Sagreras Peixet, Toni Costa y Toni Fuster; el portavoz en el Consell, Llorenç Galmés; los senadores José Vicente Marí, María Salom y Tobal Marqués, el diputado nacional Miguel Jerez, el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, y la eurodiputada Rosa Estaràs.