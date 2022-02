Prohens marca distancia con Casado y pide a las bases «unidad e ilusión»

Se esperaba con expectación el posicionamiento de la líder del PP de Balears, una de las personas con peso en Génova y en el Congreso. Ayer por tarde, Prohens lanzó un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter donde dejaba claro que ni ella ni el PP de Balears tomarán partido, ni por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni tampoco por el presidente nacional, Pablo Casado. «Mi prioridad es mantener la unidad, la ilusión», aseveró Prohens extendiendo la mano a las poderosas bases populares como las verdaderas protagonistas de la formación.

La líder popular apuntaba en su mensaje de Twitter: «Este Partido Popular de Balears está con nuestras bases, afiliados y votantes». A renglón seguido señalaba que su prioridad es mantener «la unidad, la ilusión y seguir trabajando con un único objetivo: ofrecer una alternativa liberal para acabar con el socialismo en Balears». En ningún momento lanza el mínimo mensaje de ánimo a su presidente y líder nacional.

Prohens es una de las dirigentes autonómicas con peso que ha decidido mantenerse al margen de la guerra abierta entre Ayuso y Casado, entre otras cosas porque mantiene una muy buena relación con los dos. Otros dirigentes populares sí se han mojado por uno o por otro de los líderes enfrentados en la guerra interna que vive e PP. Un ejemplo de ello es el del presidente del PP de Valencia, Carlos Mazón, que sí se ha posicionado de forma clara a favor de Casado defendiendo su honorabilidad frente a los ataques de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le acusa de espionaje. Mientras, el presidente del PP nacional considera que Ayuso ha practicado el tráfico de influencias al otorgar la Comunidad de Madrid un contrato a su hermano por la compra de mascarillas en la que cobró casi 300.000 euros por gestionar la compra de material sanitario.

En el PP de Balears todo el mundo cierra filas en torno a la hoja de ruta que ha marcado Marga Prohens en esta crisis y ningún otro dirigente popular saldrá a posicionarse por alguna de las dos facciones que en estos momentos están batallando en el PP nacional.

La estrategia de Prohens de no tomar partido es clara y ella mantiene una muy buena relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. La mallorquina estuvo en la noche electoral del día que la madrileña ganó las elecciones. En julio del pasado año, Ayuso se desplazó a Palma para apoyar de forma clara a Prohens en el congreso en que tomó el mando del PP de Balears.

Los barones populares no se pronuncian en público, pero en privado reconocen que Isabel Díaz Ayuso es mucho mejor candidata que Pablo Casado en unas elecciones generales y saben que el tirón de la madrileña les beneficiaría más en su objetivo de ganar las elecciones autonómicas en 2023.

Por este motivo, tanto Marga Prohens como el resto de dirigentes del PP de Balears marcan distancias con Casado a la espera del desenlace final de la cruel batalla que se está librando en Madrid. Gane quien gane esta guerra, Prohens y el PP de Balears estarán con el nuevo líder.

La misma estrategia de Marga Prohens la están llevando a cabo otros dirigentes de peso. Es el caso de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía; Fernando López Mira, presidente de la Región de Murcia, o el mismo Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Ninguno de ellos ha tomado partido ni por Casado ni por Ayuso. Los que sí lo han hecho ha sido el valenciano Carlos Mazón, elegido líder popular de su comunidad en la misma hornada que Prohens, o el recién nombrado presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, que ha arropado a Casado de forma clara en los últimos días.

Algunos dirigentes populares consultados señalan que el objetivo final de Díaz Ayuso no es solo el congreso regional del PP de Madrid. Están convencidos de que la presidenta madrileña quiere optar al congreso nacional para liderar el partido en toda España. Un cónclave que esta previsto para el próximo verano.

Alfonso Rodríguez: «La famosa regeneración no ha llegado con el relevo generacional»

El portavoz del PSIB-PSOE, Alfonso Rodríguez, exigió a Marga Prohens que se pronuncie acerca de cuál es su postura ante la crisis interna del partido, generada por un presunto caso de corrupción y espionaje que involucra al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El socialista afirmó que «la implosión del Partido Popular en el ámbito nacional está generando inestabilidad política a los lugares donde gobiernan y también está afectando en su actividad como oposición, puesto que perjudican el interés general de los ciudadanos y ciudadanas».

Asimismo, insistió en que los socialistas «estamos aquí y en todos los lugares donde gobernamos, centrados en resolver los problemas de la ciudadanía y consolidar la reactivación económica tan necesaria». Aprovechó para apuntar que esta es «la evidencia de dos modelos: la implosión o la estabilidad».

Además, declaró que las acusaciones de espionaje y corrupción no son «ninguna novedad» en el PP porque «ya las hubo con Aznar y Rajoy, con Gallardón y Aguirre, y ahora, con Pablo Casado». Y añadió: «Parece que todavía no han acabado de limpiar los casos de corrupción y que la famosa regeneración no ha llegado con el relevo generacional».

La portavoz de El Pi del Consell, Xisca Mora, aseguró que son situaciones «poco agradables» y recordó que hace poco tuvieron una lucha interna parecida. Espera que estos acontecimientos no desprestigien a la clase política porque los dirigentes deben «dejar de lado» los conflictos que solo sirven para liderar proyectos «individualistas que no llevan a ningún lado».