La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha anunciado este miércoles que, "en los próximos días", se presentará una simplificación de las estrategias diagnósticas y de rastreo del coronavirus, centrada especialmente en las personas vulnerables y que tienen "más riesgo de complicaciones frente a un posible contagio".

Así lo ha explicado la consellera durante su comparecencia en la Comisión de Salud del Parlament, donde ha remarcado que esta idea va en línea con "el nuevo paradigma de atención" que plantean los expertos, y se hará "de la mano del Ministerio y de las Comunidades Autónomas".

"No es una gripe, ha demostrado hacer mucho daño, pero sí se puede plantear un paradigma diferente, que es lo que se está estudiando porque esta situación no se puede mantener, por muchas razones, durante mucho tiempo", ha continuado.

"Tenemos que buscar el umbral de ingresos hospitalarios y UCI que no supongan tensión en el sistema sanitario para considerar esta enfermedad como otra enfermedad vírica, es decir, si no tienes fiebre o síntomas puedes ir a trabajar. Esto costará muchísimo y generará mucha confusión y dudas, porque ahora defendemos el uso de la mascarilla y el aislamiento, pero en poco tiempo diremos que no será necesario si la persona no tiene síntomas o no es vulnerable para poner el acento sobre éstas", ha remarcado.

Por otro lado, durante la Comisión, Gómez ha advertido además que, "aunque ha bajado el número de casos, todavía existe una situación complicada". En este sentido, ha detallado que, desde que arrancó la pandemia, un cuarto de millón de personas se ha contagiado en las Islas, 150.000 de ellas en esta sexta ola -sólo en enero, 80.000-, que ha acumulado a su vez 190 muertes.

Con todo, ha insistido en que Baleares ha estado por debajo de la media española en lo que se refiere a incidencia acumulada a siete y 14 días, y que la tasa de letalidad de las Islas es "la más baja de España", en concreto del 0,5 por ciento, que se reduce hasta el 0,1 en esta sexta ola.

Así, la incidencia acumulada (IA) el 1 de febrero era de 2.819 casos, mientras que el pasado lunes se situaba en 1.165 por cada 100.000 habitantes, "una bajada de más de la mitad". Además, también ha mejorado la situación hospitalaria, con actualmente 56 personas ingresadas en UCI y 300 en planta, frente a las 89 y 404 de hace dos semanas, respectivamente.

De este modo, en las dos últimas semanas, prácticamente todos los indicadores, como la tasa de positividad, el número de casos o la incidencia acumulada, han presentado un descenso del 40 por ciento.

Fomentar la vacunación

Durante su comparecencia, Gómez ha insistido en reiteradas ocasiones en la importancia de la vacunación y especialmente de la vacunación pediátrica, una de las "prioridades" del Govern.

"Las primeras olas se produjeron sin vacuna, las siguientes con coberturas de vacuna insuficientes, pero la llegada de Ómicron nos cogió con el 80 por ciento de la población vacunada, por lo que la vacunación y la implantación del certificado covid se han convertido en nuestros principales aliados", ha dicho.

Sobre esto, ha recordado que en olas anteriores, el 20,8 por ciento de las personas mayores de 64 años contagiadas requirieron hospitalización en planta y el 3,1 por ciento, en UCI. Con la vacuna, estos datos se han reducido al 7,3 y al 0,68 por ciento, respectivamente.

Además, ha advertido que los mayores de 60 años no vacunados tienen hasta 54 veces más probabilidades de ingresar en UCI que los que cuentan con las tres dosis, mientras que en el tramo de 70 a 79 años este dato asciende hasta 64. Por su parte, la franja de 50 a 59 años sin vacunar tiene 29 veces más posibilidades.

En este sentido, la consellera ha repasado las diferentes estrategias llevadas a cabo por el Govern para fomentar la vacunación adulta y también pediátrica, como proporcionar información en centros educativos, crear el certificado de valentía para los más pequeños o colaborar con Sonrisa Médica para amenizar los puntos de vacunación.

También se han abierto nuevos puntos de administración masiva, como el Espacio Francesc Quetglas o las nuevas líneas en Son Dureta en Palma, el recinto en el centro de la ciudad en Manacor o la instalación en el aparcamiento del Centro de Salud So Na Monda en Inca.

Por otro lado, desde el lunes de la semana pasada, la ciudadanía puede vacunarse sin cita previa de primeras y terceras dosis, y también han tenido a su disposición el Vacubús, donde se han administrado más de 5.000 dosis contra el covid en Palma, Calvià, Inca, Manacor, Sa Pobla y Consell.

Baleares, de las primeras comunidades en detectar Ómicron

La consellera ha aplaudido la capacidad del Laboratorio de Microbiología de Son Espases a la hora de detectar nuevas variantes, lo que ha permitido que Baleares fuera de las primeras comunidades en informar de la llegada de Ómicron y adaptar estrategias de diagnóstico y rastreo.

"Hemos creado nuevos circuitos para el diagnóstico, hemos abierto nuevas líneas para realizar pruebas, hemos sustituido las PCR por test de antígenos, hemos puesto en marcha una nueva web para la autogestión del covid y la tramitación de las bajas laborales", ha recordado Gómez.

En este sentido, ha asegurado que estas acciones han tenido como resultado "una descarga inmediata de trabajo", que era una de las "obsesiones" del Govern antes de Navidad, cuando los centros de salud estaban "muy sobrecargados".

Otros proyectos

Por último, la consellera ha remarcado que, pese a las dificultades de la pandemia, se ha seguido avanzando en otras cuestiones. En materia asistencial, Gómez ha destacado que se sigue implementando el plan de choque para reducir los retrasos, con el compromiso de hacerlo un 20 por ciento a lo largo de 2022.

Asimismo, ha recordado la puesta en marcha del trasplante de hígado en Son Espases, la apertura de un nuevo centro de atención pediátrica en Pere Garau o el Plan contra el Suicidio de Baleares, que se presentará este jueves.

En cuanto a las mejoras en salud pública, sigue adelante la creación de la Agencia de Salud Pública y pronto se pondrá en marcha plataforma digital 'EinaSalut' para cuidar de la propia salud, además de haber ampliado el programa de cribado de cáncer de colon.

Respecto a infraestructuras, ha subrayado que la pandemia no ha impedido seguir trabajando en la renovación de la red hospitalaria y en lo que se refiere a profesionales sanitarios, el Servicio de Salud continúa desarrollando ofertas de empleo público.

La consellera ha concluido la comparecencia recordando que ahora, 740 días después de la detección del primer caso de coronavirus en Baleares, "las islas empiezan a superar la situación gracias a la colaboración social, al civismo, al trabajo de los profesionales sanitarios y a la ciencia".