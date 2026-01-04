Verano trágico en Ibiza: cinco muertos por caídas al vacío

La temporada estuvo marcada este año por el elevado número de turistas precipitados. Desde finales de abril hasta mediados de agosto, cinco turistas murieron al caer al vacío, cuatro de ellos en los hoteles en los que estaban alojados y otro, al precipitarse en el aparcamiento exterior de Mercadona, que tiene varias alturas. Además, otros dos turistas resultaron heridos graves por accidentes similares.

La racha comenzó el 27 de abril, cuando una joven turca de 19 años murió al precipitarse desde un cuarto piso del hotel Ibiza Rocks pocas horas después de llegar a la isla. Después, el mismo hotel registró otras dos muertes de jóvenes escoceses investigadas como accidentales. Otro turista de 25 años falleció el 15 de julio tras caer desde lo alto del Mercadona de la calle Johann Sebastian Bach de Sant Antoni y un belga de 47 años que cayó desde un segundo piso, también en este municipio. Además, un joven de 19 años y otro de 22, resultaron heridos graves.

La oleada de casos llevó al Ayuntamiento de Sant Antoni a exigir al Ibiza Rocks que reforzara sus protocolos de seguridad y adoptara «actuaciones excepcionales».

El gerente de la Federación Hotelera, Manuel Sendino, vinculó esta racha al consumo de alcohol y drogas, mientras que la directora insular del Estado, Raquel Guasch, la definió como un problema estructural del modelo turístico y reclamó un cambio profundo en Sant Antoni.

Otras muertes

A los precipitados se suman las muertes de otros tres turistas que perdieron la vida ahogados en la playa, un niño que falleció en una piscina; dos muertes por intoxicación por drogas y la muerte del conocido dj italiano Michele Noschese, más conocido como Dj Godzi, en extrañas circunstancias y después de atacar a un vecino con un cuchillo.