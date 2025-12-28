Temporada alta de famosos en Ibiza: DiCaprio, Nathy Peluso, Bezos, Yamal…

Entre karts y una fiesta de cumpleaños. Ibiza fue el lugar en el que Aitana y Plex se dejaron llevar en público y confirmaron lo que era un secreto a voces: que estaban enamorados. Miradas, bromas, caricias, tardes entre amigos... Era principios de julio y no eran los primeros famosos de la temporada en las Pitiusas, ni mucho menos.

Chris Hemsworth, en un yate / S. Garrido

El opening famosil lo protagonizaban, a mediados de abril, Leonardo DiCaprio, que aterrizaba en la isla con su novia, Vittoria Ceretti, con la que grababa en las Pitiusas un documental sobre la posidonia. Unas vacaciones de ultralujo: aperturas de las discotecas, comidas con caviar y mansión. DiCaprio regresaba a la isla en agosto, cuando disfrutó de nuevo de la gastronomía y del mar junto al fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su mujer, Lauren Sánchez, en cuyo megayate navegaron.

Tom Brady, relajándose en aguas de Ibiza / S. Garrido

Will Smith no quiso perderse la apertura de UNVRS: «Es una locura», afirmó. La fiesta también atrapó con sus cantos de sirena al tenista Carlos Alcaraz, tras ganar Roland Garros y las estrellas del Athletic y del Barça Nico Williams y Lamine Yamal. Este último coincidió con Bad Gyal durante el concierto de Ozuna en Ushuaïa.

Dua Lipa sopla su vela de cumpleaños / RRSS

Las televisivas Isabel Jiménez y Beatriz Archidona escogieron Formentera (la primera) y Ibiza (la segunda) para bajar revoluciones.

Valentino Rossi, con su mujer / S. Garrido

Y, como siempre, no han faltado más deportistas aprovechando sus vacaciones veraniegas para relajarse en la isla: el exmotociclista Valentino Rossi y el guardameta alemán Loris Karius playearon en familia con sus churumbeles y la exestrella de la NFL Tom Brady recaló en Ibiza a bordo de un yate tras asistir a la boda de Jeff Bezos en Venecia.

Margot Robbie sale de un restaurante / S. Garrido

Tampoco faltaron las estrellas de Hollywood. Chris Hemsworth se lo pasó en grande navegando por la costa de las Pitiusas acompañado de su hermano Liam, el también actor Matt Damon y la cantante Rita Ora; Margot Robbie y su marido, Tom Ackerley, degustaron la gastronomía de la isla y disfrutaron de su noche, y Dakota Johnson se refugió en las aguas de la isla y en su gran amiga Kate Hudson, que convirtió la isla en su cuartel general de vacaciones familiares, tras su ruptura con Chris Martin y su extenuante gira para estrenar ‘Materialists’.

Miradas cómplices entre Aitana y Plex / S. Garrido

A bordo de un yate cazaron los paparazzi también al productor musical Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap, que visitó la isla con su hermano y unos amigos. Dua Lipa, un año más, celebró su cumpleaños en la isla, con preparty con ostras y caviar incluida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovechó su visita a la isla para pasarse por el centro de recuperación animal de sa Coma y fomentar la adopción responsable. Karol G y Feid dieron rienda suelta a su amor en su reencuentro en la isla. Ella llegó en un jet privado al aeropuerto de la isla, donde acudió a recogerla, con un enorme ramo de rosas, Feid.

Kate Hudson, en Formentera / S. Garrido

Algunas visitas no han estado exentas de polémica. Es el caso de las lujosas vacaciones que el comisionista Víctor de Aldama disfrutó en la isla a mediados de mayo, en pleno avispero de noticias judiciales por el caso Koldo. También siguió coleando la grabación del videoclip de Katy Perry en una zona protegida de s’Espalmador durante el verano de 2024 y que se zanjó este 2025 con una multa de 6.0001 euros.

Dakota Johnson, en un yate con la familia de Kate Hudson / S. Garrido

Si DiCaprio y su novia protagonizaron el opening de la temporada de famosos, Nathy Peluso puso el punto final con su visita a la isla para presentar en vivo, en un evento promocional, su espectáculo ‘Grasa’.

Will Smith en la apertira de UNVRS / RRSS

