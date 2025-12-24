Pasarela Adlib, la moda de Ibiza que conecta con la tierra en sa Pedrera

Los blancos contrastaron con la tierra roja de la cantera de sa Pedrera en Sant Antoni, escenario elegido en 2025 para la Pasarela Adlib en su 54 edición. El desfile se celebró el pasado 7 de junio con la modelo Nieves Álvarez como presentadora. Doce diseñadores mostraron las prendas que forman parte de sus colecciones primavera-verano 2026. Monika Maxim encabezó el desfile con la colección ‘El presente eterno’ que arrancó con la actriz, modelo y productora ibicenca, Ana Vide, con un vestido blanco de mangas largas llenas de volantes. No faltaron las joyas de Elisa Pomar, en las que plasma la experiencia de sus antecesores artesanos joyeros y el legado de la isla junto a su toque personal. Tradición y frescura trajo la colección ‘Jacaranda’ de Ibimoda, de Toñi Riera. Ibiza Stones mostró sus diseños bajo la nueva colección ‘Saint-Sinner’, creada por Catalina Kim: transparencias, corsés con tachuelas y encajes. Complementos únicos y con brillo de las ‘Nits de lluna’ de Dolors Miró salieron a la pasarela, con senallos de perlas y lentejuelas.

Tony Bonet con la reina Letizia vestida con un modelo de su colección en Marivent . | |

Los cuatro elementos

La modelo Ana Vide abrió el desfile con un diseño de Monika Maxim Ibiza. | | T.B.

La colección ‘Los cuatro elementos’, de Espardenyes Torres, evocaron la naturaleza con colores rojizos, verdes o beiges en cuñas y planos. Los sombreros y tocados de Sandra Riera, creadora de S72Hat, usaron de base flores y paja en su colección ‘Etérea’. Tampoco faltaron las espardenyes de Estrivancus, de María Morcilo, que rememoraron en esta edición los colores naturales de la fibra, además del negro y el ocre. Ivanna Mestres presentó su colección ‘Ninfas y brujas’ que revelan la dualidad femenina. ‘Oasis’, representa la fortaleza de la mujer en la colección de Virginia Vald.

La estética Boho-chic llegó de la mano de Alberto Serra Ramírez y JoséAntoio Marí, diseñadores de Vintage Ibiza. Tony Bonet, finalizó el desfile con su colección ‘Morir de glamour’. Pero de lo que casi se muere Bonet fue de la sorpresa de ver a la reina Letizia vestida con un modelo suyo adquirido hace tres años de la colección ‘Arrels’en la recepción oficial de los reyes en Marivent.

En cuanto al certamen de jóvenes diseñadores de Ibiza, Futur Adlib 2025, la ganadora de este año fue la vallisoletana afincada en la isla Natalia Martínez Nieto, con su colección ‘Balearic’, «ropa que parece frágil, pero que en verdad es muy potente», según la diseñadora. El consurso se celebró en el exterior dela iglesia de Sant Miquel. El premio, de 2.750 euros, aseguró que lo iba a destinar «a comprar más telas y más hilos y quizás una nueva máquina de coser».