El largo calvario del Parador de Ibiza

Nada mejor que un castillo para albergar una buena historia de maldiciones. El de Ibiza, engastado en Dalt Vila, en pleno Patrimonio de la Humanidad, está vivienda la suya desde 2009, cuando se iniciaron las obras para que albergue, algún día, un Parador de Turismo, esos maravillosos establecimientos hoteleros propiedad del Estado, por lo que públicos, que suelen abrirse en lugares escogidos por su relevancia histórica o arquitectónica.

Desde luego, el de Ibiza lo tiene todo; incluso vistas privilegiadas al paraíso de Formentera. El problema que es no hay Gobierno estatal que sea capaz de darle la puntilla, de acabarlo de una vez después de tantos años. Este 2025 parecía el año elegido para, por fin, estrenar lo que debe ser una joya turística. Pero no. De nuevo un fracaso y un motivo para el hastío de los ibicencos. Aunque el Ayuntamiento de Ibiza confía en que la ansiada apertura se produzca en el primer trimestre de 2026.

Cuando todo parecía encaminado hacia el final del túnel va y el Ayuntamiento de Ibiza inicia unas obra de mejora... ¡del acceso principal al establecimiento! El Camí del Calvari. Y justo en la época clave para rematar la obra, ya que quedaba, además de arreglar el depósito de agua en el que, cáspita, nadie había caído en todos estos años y que debe suministrar al hotel, vestirlo, dotarlo de todo el mobiliario y los elementos industriales propios.

Y se armó el belén. Todo después de que en las correspondientes ferias de turismo (Madrid, Berlín, Londres...) se anunciara que sí, que este era el año. Desde el equipo de gobierno municipal defienden que avisaron a Paradores de España del inicio de las obras. Y desde esta empresa pública lo desmintieron.

Acusaciones mutuas

Agonizaba el mes de julio cuando saltó la noticia: Paradores acusaba al Ayuntamiento de impedir la próxima apertura del establecimiento, prevista para otoño, por iniciar las obras de reforma del Camí del Calvari sin previo aviso. Y lo hizo justo un día después de que el alcalde, Rafael Triguero, les acusara de no responder a ninguno de sus requerimientos de información sobre la evolución de las obras y la fecha para la apertura de este hotel en la ciudad amurallada. Lo curioso es que el equipo de gobierno municipal justificó estos trabajos en plena temporada turística porque quería tenerlos finalizados para la apertura del Parador.

Con este impagable ejemplo de colaboración entre instituciones tampoco puede extrañar demasiado tanto retraso. En cualquier caso, el Consistorio y Paradores llegaron a una especie de entente: sigues con la obra pero dejas pasar mis camiones con material para ir ‘vistiendo’ el Parador. Con la connivencia, claro está, de la empresa constructora.

«Las obras del Camí del Calvari están a punto de terminar. Se ha asfaltado y están colocando semáforos», señalaba en la primera semana de diciembre el alcalde, Rafael Triguero, sobre la reforma del Camí del Calvari. Y, de hecho, el camino ya finalizado se ha abierto poco antes de Navidad.

«Tenemos algo programado antes del final del año para llegar a Fitur ya, si puede ser, listos para lanzar una noticia de una posible fecha de apertura». Cómo no, de nuevo durante una feria de turismo. Demasiadas casualidades durante demasiados años para un proyecto que parece no tener fin.

Deterioro por la falta de uso

Como ya sucediera hace unos años, la reforma del edificio del castillo de Dalt Vila y sus instalaciones anexas están sufriendo un deterioro evidente por su falta de uso. Y aunque es evidente a simple vista, fueron los arquitectos responsables del proyecto los que dieron la voz de alarma a principios de mayo. «Entregamos las obras del Parador de Ibiza hace ya siete meses. No tenemos noticias de su inauguración. El edificio se está deteriorando. Es urgente su puesta en marcha».

Así se expresaron a mediados de mayo en redes sociales los arquitectos Ramón Andrada, Ignacio Lliso y Julián Manzano-Monis sobre el Parador de Dalt Vila, del cual todavía se desconocía entonces, y también ahora, la fecha exacta de inauguración. Días después de que Diario de Ibiza se hiciera eco de su post en redes, los mismos arquitectos aclararon: «Turespaña no ha cesado de realizar trabajos de mantenimiento y conservación, asegurando con ello la preservación del inmueble».

Por otra parte, los sindicatos UGT, CSIF y CCOO denunciaron en septiembre la precariedad de la plantilla y reclamar mejoras en las condiciones laborales de la hotelera pública. Además, aprovecharon para denunciar la decisión «unilateral» de la compañía de subir los sueldos únicamente en el Parador de Ibiza. Una decisión a buen seguro adoptada por la dificultad de contratar empleados por la falta de vivienda digna a precios asequibles y la carestía de la vida en la isla, con precios no aptos para sueldos medios en la Península.

Ya en el mes de mayo, este diario publicó que la cadena hotelera pública tenía previsto nuevos procesos de selección de personal para cubrir las vacantes pendientes de una OPE (Oferta de Empleo Público) en la que solo se han adjudicado 17 de los 41 puestos de trabajo ofertados. «La selección y contratación de plantilla para el nuevo Parador se encuentra aún en una fase intermedia, por lo que aún quedan pasos y procedimientos pendientes de abrirse y desarrollarse de aquí a la apertura, estimada para el próximo otoño si no se producen contratiempos en la puesta a punto de las instalaciones», señaló entonces la Secretaría de Estado de Turismo.