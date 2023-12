El caso ‘La vida Islados’ marcó la campaña electoral de las elecciones locales de mayo después de que el juez instructor aceptara posponer al 2 de junio, tras los comicios, la declaración del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí. Inicialmente, estaba prevista para el 9 de febrero, pero se pospuso al 7 de marzo y luego al 2 de junio.

La Fiscalía presentó una querella contra Marí por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la contratación a dedo de un spot de promoción turística, por la vía de emergencia durante el estado de alarma por el covid, a la empresa Fuera de Escena de Ibiza, cuya administradora única era Míriam Juan, concejala del PP de Santa Eulària entre 2007 y 2011 cuando Marí era el alcalde.

La interventora del Consell, Marian Tur, que ejerce la acusación particular contra el presidente por sufrir, supuestamente, coacciones, también declaró en el juzgado el 2 de junio. Entonces pidió una orden de alejamiento del presidente, pero el juez no lo aceptó. En su querella, la Fiscalía sostiene que Marí amenazó a la interventora con que no le daría la plaza de interventora (era viceinterventora entonces) si no se portaba bien.

En cambio, Marí defiende que fue la funcionaria la que lo amenazó para lograr el ascenso, que finalmente obtuvo, y que actúa por «venganza».

El Consell de Ibiza rechazó personarse en la causa judicial al entender que no había sufrido ningún perjuicio por este contrato, según el informe que emitió el secretario, que considera «ajustada a Derecho» la tramitación de la campaña ‘La vida Islados’.

El secretario de la Corporación también entregó al juez un escrito en defensa de Vicent Marí firmado por 16 funcionarios de alto rango del Consell, mayoritariamente jefes de servicio y alguno de sección, además del viceinterventor.

Asimismo, a petición de la Fiscalía, el juez citó como investigado al director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, cuya declaración se pospuso también en dos ocasiones. También han declarado en el juzgado como investigados diversos funcionarios, entre ellos la jefa de Presidencia.