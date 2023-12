Poner fin al mal uso que muchos aprovechaos hacían del aparcamiento del Hospital Can Misses. Ése es el objetivo de la medida adoptada por la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera a mediados de septiembre: bajar de nuevo las barreras de acceso y controlar los vehículos que entran y el tiempo que permanecen. Eso sí, manteniendo la gratuidad del estacionamiento.

Desde el 14 de septiembre, los conductores deben detenerse ante la barrera y sacar el ticket para que ésta se levante. De la misma manera, al salir, deben introducirlo en los postes de control. Sin necesidad de pasar antes por el cajero. El único objetivo es monitorizar los vehículos que acceden para controlar malos usos: vecinos que lo usan como aparcamiento nocturno, personas que dejan el coche ahí cuando se marchan por un tiempo prolongado, familias que lo emplean para dejar o recoger a sus hijos de los colegios cercanos, trabajadores de Vila que lo habían convertido en su disuasorio, aficionados de la UD Ibiza los días de partido... Desde que el anterior equipo de gobierno decretó la gratuidad del aparcamiento de Can Misses, tras años de quejas por las elevadas tarifas, los usuarios del hospital habían denunciado los problemas de estacionamiento con los que se encontraban debido a ese mal uso, una posibilidad que el Govern, a las puertas de las elecciones, desdeñó, aludiendo a la «responsabilidad» de la gente, cuando anunció la medida de subir las barreras a pesar de las advertencias de que esto podría pasar. En estos más de cuatro años se ha detectado, incluso, que una empresa de alquiler de coches usaba el aparcamiento de Can Misses como su parking particular. Los usuarios reclamaban como solución lo mismo que pedían cuando era de pago: una tarifa similar a la zona azul o que sólo puedan aparcar realmente van al hospital.

Con la bajada de barreras iba aparejado un estudio de uso para comprobar si la medida era efectiva. Hace apenas unas semanas el Área de Salud de Ibiza y Formentera comunicaba los primeros resultados: con el control de acceso se han reducido en un 90% los estacionamientos de larga estancia mientras que se ha ganado, a través de la mayor rotación de vehículos, un 5% de plazas vacantes a lo largo del día.