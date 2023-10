Si quisiera, podría. Si alguien le pusiera tinta y le diera a los rodillos, la primera imprenta que dio forma a las noticias de Diario de Ibiza aquel agosto de 1893, podría volver a trabajar. A sus 166 años, está estupenda, aunque jubilada. Disfruta de un retiro dorado, presidiendo la entrada del Club Diario de Ibiza. Allí, cualquiera que se acerque podrá ver su brillante piel de hierro azabache, las pequeñas huellas de sus años convirtiendo en tangibles y leíbles las noticias de Diario de Ibiza, las letras de su nombre ‘Imperial Press’ en relieve, las florituras y guirnaldas que la adornan, sus bruñidos mangos de madera, sus patas de leona, sus laterales de columna dórica… Con un poco de imaginación podrá, incluso, visualizar a aquellos primeros impresores con las manos llenas de tinta activando los rodillos que presionaban el papel contra las cajas llenas de letras, palabras, frases, noticias.

Así salió a la calle el primer ejemplar de Diario de Ibiza, el 1 de agosto de 1893. Calentito y con la tinta húmeda. De los mecanismos de una Imperial Press británica fabricada unos años antes, en 1857, como indica el remache rodeado de una corona de laurel del cuerpo principal. El mismo en el que destaca una placa dorada con más detalles de su nacimiento: «Invented by John G. Sherwin (late Sherwin Cope & Cº)» (inventada por John G. Sherwin (más tarde Sherwin Cope & Company). Debajo, la dirección de la compañía: número 5 de Cumberland Street, Shoreditch, Londres. La placa es el único detalle dorado de toda la máquina, cuyos restauradores, Laia Fernández y Jordi Riera, optaron por pintar completamente de negro cuando, en 2018, finalmente abandonó la intemperie de la esquina de la avenida de Bartomeu de Roselló en la que llevaba décadas. Unos años en los que la lluvia, la humedad, el sol, el calor y la suciedad le pasaron factura.

Cuando llegó al taller, un espacio del Ayuntamiento de Eivissa, en el que los dos expertos la mimaron, sanaron y dieron lustre, la pieza estaba completamente oxidada. Sucísima. Con la pintura inflada. Imposible pasar las yemas de los dedos por su superficie sin que se quedaran enganchadas. Lo único en buen estado, los rodillos de madera. Sobre todo uno, que quedaba protegido de todo por la plancha. Un total de 25 años pasó la Imperial Press, una pieza de museo, en la calle. Desde agosto de 1993, cuando el Ayuntamiento de Eivissa -al que la cedió al cerrar su redacción de Vía Púnica la familia Verdera, entonces propietaria de Diario de Ibiza-, la instaló allí como monumento a los periodistas pitiusos. Fue la primera imprenta que llegó a la isla, explicaba el exdirector de Diario de Ibiza Juan Verdera, sobre la máquina, que dio a luz, todos los días, durante veinte años al histórico rotativo ibicenco. El entonces concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Manel Doménech, señalaba mientras los obreros la colocaban sobre la peana que se había recubierto la pieza con una cera protectora «similar» a la que se usaba en la estatua del general Vara de Rey y que había sido un dolor de cabeza encontrar la forma de protegerla con metacrilato garantizando que no se producía condensación. De poco sirvió, sin embargo, aquella protección transparente. Y es que mientras se estaba instalando, esta cúpula transparente se rompió. Y nunca más volvió a protegerse a la vieja imprenta. En su deterioro, además de la intemperie, influyó que la presuntamente protectora capa de cera, según explicó en su momento Dolors Llopart, jefa de programa del Museo de Artes Gráficas de Barcelona, una salvación para el cobre y el bronce, no servía de mucho en el hierro.

La Imperial Press llegó a la isla con experiencia. Imprimiendo otros diarios. Aquí alumbró las páginas de Diario de Ibiza durante cerca de cuarenta años, hasta que la sustituyó, en 1930, una Marinoni. Una máquina mucho más avanzada. Y es que la primera imprenta de Diario de Ibiza únicamente permitía imprimir un diario de hasta ocho planas y poco se diferenciaba de las primeras prensas que se fabricaron cuando Guttemberg alumbró su descubrimiento. Tiraba 200 ejemplares por hora, 300 menos de los que era capaz de escupir su sustituta, aunque en aquellos primeros tiempos rara vez se superaba el centenar. Durante esas cerca de cuatro décadas de trabajo nocturno, la Imperial Press acompañó al personal de Diario de Ibiza por varios locales del barrio de la Marina. El más recordado de ellos, el de la calle Bisbe Azara, donde se escribía, se imprimía y se vendía el diario. Y se debatían las noticias en improvisadas tertulias, por supuesto. A pesar del paso del tiempo, esta máquina de mediados del siglo XIX se sigue usando aún en algunos países (Canadá, Reino Unido, Estados Unidos) para imprimir piezas y ediciones especiales. Lo mismo que podría hacer la de Eivissa colocándole un pie delantero para evitar que se volcara y unas correas que pusieran en marcha el mecanismo.

Ahora, luce casi como nueva sobre la moqueta del Club Diario, adonde llegó a mediados de junio de 2018, cedida temporalmente por su propietario, el Ayuntamiento. Entre algodones, como la joya que es. A las once y diez minutos de la mañana, tras la restauración a cargo del Consistorio y coincidiendo con el 125 aniversario de este diario, la Imperial Press volvía a cruzar el umbral de su casa. Llegó despacito, a lomos de un camión. Las patas sujetas a su volquete y con infinidad de placas de polietileno para protegerla del más mínimo golpecito. Volando, sujetos por una grúa sus entre 700 y 800 kilos de peso. Después de varios meses de intenso trabajo de restauración. Fernández y Riera sudaron tinta para conseguirlo. Y es que la máquina con la que se encontraron, formada por decenas y decenas de pequeñas piezas, era casi un búnker. Desmontarla para restaurar y sanar cada uno de sus elementos fue un trabajo de titanes. Desincrustar algunos tornillos, aferrados al cuerpo principal durante más de siglo y medio, en algunos momentos pareció labor imposible. Pero no. Todos acabaron saliendo para volver, libres de óxido y funcionales, al mismo hueco al que se abrazaban. Y es que en 1857 no todos los tornillos que salían de la fábrica eran gemelos unos de otros, así que cada uno tenía que volver al suyo.

Ahí sigue. En el mismo lugar al que llegó hace cinco años. Un perfil oscuro que de día se recorta en el contraluz de las cristaleras del Club Diario. Iluminado cuando llega la noche. La primera imprenta de este rotativo. La máquina que, en la calurosísima madrugada del 1 de agosto de 1893, dio vida a las noticias del primer ejemplar de Diario de Ibiza. La primera tinta.