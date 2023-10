Aquest és un any per commemorar una fita significativa en la història de la comunicació local a Eivissa i Formentera i la seva relació amb el desenvolupament de la comunitat: el 130 aniversari del Diari d’Eivissa. Al llarg dels anys, aquest periòdic ha estat un element constant en la nostra societat, i com a alcalde de Sant Josep de sa Talaia, desitjo reflexionar sobre el seu paper en el context de la nostra evolució comunicativa.

El Diari d’Eivissa, fundat en 1893, ha estat un testimoniatge de la nostra història, una finestra a les nostres preocupacions i assoliments, i un vincle vital entre els ciutadans del nostre municipi i la resta de l'illa. Al llarg d’aquestes dècades, heu servit com a plataforma per a la lliure expressió d’idees, permetent a la nostra comunitat compartir les seves perspectives, preocupacions i èxits.

La comunicació local és un pilar fonamental per al creixement i la cohesió de qualsevol població. A Sant Josep, hem experimentat de manera significativa com aquesta comunicació ha enfortit els nostres llaços comunitaris. Heu proporcionat un espai on els residents locals poden fer-se sentir, exposar desafiaments específics i celebrar les nostres victòries compartides.

Quant a la nostra contribució com a municipi a aquest mitjà, hem compartit les nostres iniciatives i projectes al llarg dels anys. Des de la millora d’infraestructures fins a la promoció del nostre patrimoni cultural i natural, heu estat una via a través de la qual hem connectat amb els nostres ciutadans, compartint els nostres assoliments i desafiaments. També hem treballat junts per a promoure el turisme sostenible i protegir el nostre entorn, valors fonamentals per a Sant Josep de sa Talaia.

La comunicació ha evolucionat dràsticament en l’era digital. Les xarxes socials i la immediatesa de la informació en línia han transformat la forma en què ens connectem i compartim notícies. Malgrat aquests canvis, el paper de mitjans locals com el vostre continua sent crucial per a mantenir la integritat de la informació i la identitat de la comunitat. La responsabilitat del periodisme de qualitat i la confiança de les fonts d’informació són més importants que mai.

Enguany, no sols estem celebrant el vostre aniversari, sinó que també volem felicitar els guanyadors dels Premis Diari d’Eivissa en aquesta edició. El Grup Alonso Marí, qui ha dedicat bona part de la seva trajectòria al nostre municipi; a Formenterers Solidaris, reconeguts per les seves notables contribucions; i a l’atleta Javier Vergara, un exemple i prova de superació i lideratge, a més de vesí de Sant Josep i representant de la nostra comunitat. La seva dedicació i compromís són exemples del que fa que Eivissa sigui un lloc especial i pròsper. Felicitacions!

En aquest 2023, el 130 aniversari del Diari d’Eivissa ens brinda l’oportunitat de reflexionar sobre la importància de la comunicació local en la construcció de la nostra identitat. Aquesta ocasió ens convida a mirar cap al futur i considerar com la comunicació continuarà exercint un paper vital en la nostra evolució. A mesura que avancem en aquesta era digital i canviant, recordem que la comunicació local, com la que ofereix el Diari d’Eivissa, continuarà sent una plataforma essencial per a donar veu a les nostres experiències, preocupacions i triomfs. Aprofitem aquesta fita per a reafirmar el nostre compromís amb una comunicació inclusiva i enriquidora que enforteixi encara més el teixit social de les Pitiusas.

Per tot això i més, molts anys i bons pel vostre aniversari!