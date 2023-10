La modificació número 2 del Pla territorial de l’illa (PTI) d’Eivissa aprovada inicialment a darrers del mes de setembre, recull les sensibilitats de tota la societat eivissenca, tant de sectors conservacionistes com de més desenvolupistes, que veuran en la seua redacció un recull molt ampli d’aportacions, apostant per un punt intermedi en aquelles qüestions més sensibles, i que permetran que aquesta norma sigui perdurable i doni seguretat jurídica als propietaris.

Col·legis oficials, associacions i col·lectius, més de vint, han participat en el procés d’elaboració d’aquest text que millora aspectes relatius a l’impuls al món agrari i artesanal, usos turístics, segregacions, pàrquings urbans, eficiència energètica, hídrica i jardineria, planejaments sostenibles, paràmetres, protecció de cases pageses i protecció del cel nocturn.

Eivissa és la primera illa que prohibeix el lloguer turístic al seu sòl rústic

Així, esdevé una nova manera de gestionar del sòl basada en la defensa dels drets dels propietaris de sòl rústic d’Eivissa i el fre a l’especulació, tot donant suport a la producció artesanal i de productes derivats del sector primari.

Entre les principals aportacions que fa aquesta modificació del PTI es troba la prohibició de noves llicències turístiques en sòl rústic, per tal de posar fre a aquelles empreses de fora que només volen especular amb el sòl d’Eivissa. Així, Eivissa és la primera illa que prohibeix el lloguer turístic al seu sòl rústic, com a norma general. Aquest important canvi de paradigma elimina la possibilitat de turistificar fins a 11.000 cases de camp.

L’única excepció que preveu la nova norma són les estades en cases pageses (anteriors a 1956) en ANEI que podran llogar-se per habitacions (amb un màxim de 3 habitacions), durant un màxim de 60 dies a l’any, amb la condició que el propietari hi visqui, la qual cosa permetrà donar un estímul al manteniment del paisatge rural i etnogràfic d’Eivissa.

D’altra banda, aquesta modificació permet la transmissió de propietats entre familiars, tenint en compte les necessitats reals de les famílies, donant una solució a la transmissió entre generacions.

També dona incentius al producte local i a l’artesanal amb importants novetats, que permeten facilitar als pagesos professionals la posada en marxa d’activitats agràries complementàries per tal de fer rendibles les seues finques, de manera que s’incentiva la conservació del paisatge propi de l’illa d’Eivissa.

El PTI dona incentius al producte local i a l’artesanal, beneficiant al sector agrari

Tot això s’aconsegueix eliminant l’obligatorietat de la declaració d’impacte territorial de la CIOTUPHA sempre que les activitats es desenvolupin a construccions legals ja existents i es lligui a una persona professional correctament donada d’alta.

La norma recull les reclamacions dels ajuntaments per tal de facilitar la implantació d’aparcaments dissuasius oberts a l’ús públic al voltant dels nuclis urbans, així com en sòl rústic, per tal de donar servei a platges o a indrets d’alta afluència de persones.

A més, en el cas dels aparcaments urbans, s’especifica l’obligatorietat de solaritzar el terreny per tal de generar-hi energia neta.

En aquest sentit, cal destacar l’obligatorietat d’instal·lar sistemes de reutilització d’aigües en habitatges nous o habitatges que pateixin una gran rehabilitació, ja sigui en sòl urbà o rústic. Igualment, per a aquestes construccions serà obligatori expedir un certificat energètic que haurà de vetlar perquè la nova construcció sigui el més sostenible possible.

La nova normativa permetrà un aprofitament millor dels 900 metres cúbics màxims per habitatge que permet l’actual redacció del PTI. En aquest sentit, es té en compte la idiosincràsia de la construcció de les cases pageses, computant d’una manera especial els seus murs i permetent els porxos tradicionals.

D’igual manera, la nova redacció limita la superfície màxima del soterrani que, tot i que en alguns usos no computaran, el seu conjunt mai no podrà ser superior a l’empremta de la nova casa.

A més, aquest serà el primer PTI que inclourà una disposició que donarà cobertura legal a una nova normativa contra la contaminació lumínica de l’illa d’Eivissa. D’aquesta manera s’estableix una disposició transitòria per la qual el Consell d’Eivissa aprovarà inicialment un reglament sobre contaminació lumínica en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’aprovació d’aquesta modificació.