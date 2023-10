Una societat que creix en valors ho fa perquè els seus membres tenen capacitat crítica, escolten els corrents de canvi i poden formar-se una opinió gràcies al coneixement que tenen del que passa al seu voltant. I això és el que permet una premsa lliure, neutral i compromesa; perquè una tasca periodística feta sense lligaments ni servilismes a determinats interessos és garantia de salut democràtica per a una societat que vol avançar.

Durant 130 anys, les pàgines del Diario de Ibiza han anat recollint aquest camí recorregut pels eivissencs al llarg de més d’un segle. Es Diari ha estat testimoni dels principals canvis econòmics i socials de la nostra illa explicant, des de les seues pàgines, tot allò que ens implica com a societat, des d’una òptica local i propera que afegeix valor i transcendència en un món cada vegada més global i comunicat.

I és aquí on els mitjans de comunicació han d’exercir la seua funció amb responsabilitat i respecte. Perquè ells són el camí a través del qual ens podem informar i forjar un criteri. Són el mirall on veure reflectida la història i la lluita de persones que es converteixen en un exemple per a la societat. I la premsa local té, en aquest compromís social i proper, un dels valors que fan imprescindible per seguir escrivint la nostra història com a poble.

Els Premis Diario de Ibiza són, en aquest sentit, la manera de mostrar i destacar que el compromís social d’aquest mitjà va més enllà de la informació diària que es publica a les seues pàgines. Aquest guardons són un reconeixement a trajectòries socials, personals o empresarials que han deixat la seua petjada a una illa tradicionalment solidària i acollidora.

Persones i projectes que busquen conscienciar sobre la necessitat de seguir junts construint una societat més justa i igualitària. És el cas de na Marisina Marí qui, al capdavant de la Fundació Consciència, és un exemple d’entrega i cerca de la justícia per als més desafavorits.

Exemples com es que representa l’atleta Javier Vergara, nom propi lligat a l’esport i a l’esforç com a camí per demostrar que la voluntat de superació i de lluita són claus per vèncer tots els obstacles que es presenten a la vida. La seua capacitat de treball, la seua actitud positiva i la seua contagiosa alegria són un altre d’aquells exemples que necessita una societat que treballa per la inclusió i promoció personal i col·lectiva.

Des de Formentera, enguany es premia un altre clar exemple a seguir, el de la labor altruista i humanitària de l’ONG Formenterers Solidaris, que treballa per donar veu a les necessitats dels més desafavorits i per impulsar projectes que permetin construir un futur millor a qui més ho necessita.

Els Premis Diario de Ibiza reconeixen també el Grup Alonso Marí com a referent en el treball, la professionalitat i l’esforç com a eines de progrés i millora constant, amb un clar compromís amb les Pitiusas, des de la seua llarga trajectòria empresarial, pionera d’una indústria turística insular que ha esdevingut un referent al món. Històries, en definitiva, que ens defineixen com a societat. Exemples que tenen en les pàgines des Diari el millor altaveu per ser llegides, escoltades i valorades.