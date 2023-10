Me pide la directora, Cristina Martín, que cuente mis experiencias profesionales desde que empecé a trabajar en 1989 para Diario de Ibiza. Resulta complicado reducir casi 35 años de profesión en un espacio que podría dar para unas memorias. Incluso he pensado varias veces en una novela pero el día a día impide que cultive la imaginación y sea más prosaico. Es otro género. Uno de los motivos de esa dificultad está, entre otras cosas, en que la memoria puede jugar malas pasadas. Por mucho que intente ser fiel a mis recuerdos, los sentimientos de cada momento van por otros derroteros.

Al poco tiempo de asumir que era periodista me di cuenta de que lo peor que te puede pasar es que tus lectores, en este caso vecinos, con nombres y apellidos, te pregunten por hechos y acontecimientos que muchas veces, después de tantos años, se te escapan del disco duro que dicen que tenemos en el cerebro. Si no fuera por la hemeroteca, que me sigue sorprendiendo, seguramente no me creería todas las historias que he contado.

Mi primer contacto con Diario de Ibiza fue con Francisco Verdera, anterior propietario de esta cabecera, y resultó atrevido por mi parte. Debía ser el año 1986 cuando este empresario organizó una comida en el restaurante Bahía, en la Savina, y delante de una mesa llena de autoridades y empresarios locales e ibicencos me ofreció trabajo, pero así quedó la cosa.

Años más tarde el colega Antoni Pedro Marí fue el que me trasladó el interés de la dirección por contratarme. Fue en 1987, el día de la primera moción de censura que se presentó en el Ayuntamiento de Formentera, que propició el concejal del CDS Antonio Calafat, a favor de la Alianza Popular, entonces encabezada por Antonio Serra, y en contra del entonces alcalde del PSOE, Bartomeu Ferrer Marí.

Días después viajé a Ibiza para entrevistarme con el entonces redactor jefe, José Iglesias.

Las condiciones eran trabajar con libertad, sin interferencias, y respetando las normas del periodismo profesional: rigor, imparcialidad, comprobación contrastar los hechos y la posibilidad de ofrecer una visión enriquecedora y personal de lo que veías en tu pueblo. Entonces el contacto con la calle lo era todo, o estabas o no te enterabas de nada. Claro que con la llegada de las nuevas tecnologías el cambio fue radical en nuestras prácticas profesionales. Aprendías y te adaptabas o te quedabas fuera.

Los primeros años

En 1989, bajo la dirección de Francisco y Juan Verdera, en la redacción de la calle Vía Púnica, en Eivissa, las cosas no eran como ahora. Los periodistas de cabecera eran Bartomeu Planells, Nito Verdera, Serradilla, Toni Roca, José Iglesias, Carlos Tur y Joan Cerdà, entre otros. Misse García (la única presencia femenina entonces) y Julio Herranz estaban en Radio Diario, en la que también trabajé unos años.

La primera mujer redactora que recuerdo fue Carmen Bermúdez. El ambiente en aquel momento en esa redacción era de periodismo que bautice como de "mesa camilla". Tengo que reconocer que el Diario en ese momento necesitaba aire fresco que encontró en redactores más jóvenes, la lista es larga.

En aquellos momentos la precariedad del oficio era evidente, no solamente por el sueldo, sino también por los medios con los que trabajabas, casi inexistentes, más aún desde Formentera.

Quizá la época más apasionante de mi carrera fue cuando trabajaba con pocos recursos pero al final todo se resolvía gracias a la implicación de los colegas, desde la administración, redacción y maquetación.

El envío de fotografías desde Formentera a Ibiza era otra de las aventuras diarias

En esos momentos escribía en una Olivetti Lettera y dictaba los artículos desde los teléfonos de la Cafetería San Francisco o desde el Bahía, en la Savina. Estos locales contaban con cuentapasos de teléfono. Llamaba a la redacción, desde donde me pasaban con algún ‘picador’, colegas encargados de escribir lo dictado. Una vez contactado devolvían la llamada y comenzaba, folio en mano, a dictar. Como este sistema de transmisión se hizo regular, los parroquianos de estos bares ya sabían la hora a la que venía el periodista (en alquel momento era el único) a pasar la crónica y todos hacían corrillo alrededor para escuchar el relato, soltando de tanto en tanto algún comentario sobre lo que escuchaban. Entre bromas y risas decían: "Así ya no compramos el Diario mañana". Siempre echaré de menos esa relación tan directa con el lector que a pesar de haber escuchado la noticia la tenía que leer al día siguiente.

Entre esas idas y venidas un buen día apareció el fax, maravilloso invento a principios de los noventa del siglo pasado que duró pocos años, y que me evitaba tener que ir a dictar el artículo. Yo seguía escribiendo en casa, con gran paciencia por parte de mi familia, que ya daba muestras de cansancio de tener que convivir con el trabajo de un periodista en casa. Así estuve durante una década.

La aventura de las fotos

El envío de las fotografías era otra de las aventuras diarias. Cada vez que una noticia necesitaba de imagen tenía que ir al puerto de la Savina y entregar, dentro de un sobre, los carretes a algún marinero de un barco de línea. Alguna vez tuve que lanzar ese sobre al vuelo, al llegar justo cuando el barco soltaba amarras. En el puerto de Ibiza esperaba un fotógrafo (o un redactor, el que tuviera menos trabajo o no se hubiera escondido a tiempo cuando el redactor jefe buscaba a alguien para mandarle a esperar el barco). Este compañero cogía los carretes ‘de Formentera’ que luego revelaba un fotógrafo en el laboratorio de la redacción. Este sistema de envío estaba limitado a la salida de la última barca, que en los meses de invierno zarpaba de la Savina a las 18 horas. Es decir, que cualquier acontecimiento que se produjera después de esa hora no podía ser documentado gráficamente al día siguiente. Y si había temporal y no salían barcos, no podían publicarse fotos de Formentera porque tampoco había forma de hacer llegar los carretes.

Una de las anécdotas derivadas de esta limitación, ocurrió un 27 de diciembre de 1992 a última hora de la tarde, cuando el hidrofoil ‘Tiburón’ encalló en sa Séquia, a la entrada del puerto. No hubo daños personales y a bordo viajaban 14 pasajeros más la tripulación que fueron rescatados y puestos a salvo sanos y salvos pero con el susto en el cuerpo. Al día siguiente Diario de Ibiza abría con la noticia que muchos ibicencos confundieron, ya que coincidió con el día de los Inocentes, cuando aún se estilaba publicar alguna broma en forma de noticia. El problema era que no había fotos, por lo que la veracidad del suceso fue dudosa para parte de los lectores ibicencos, que pensaron que se trataba de la inocentada. Al día siguiente ya se publicaron las primeras fotos y la duda quedó despejada.

Llegan los móviles

Mientras tanto la tecnología iba avanzando y llegaron los primeros teléfonos móviles, que acabarían convirtiéndose en una herramienta fundamental. A principios de los 90 guardé la máquina de escribir, que aún conservo en el desván, y apareció en mi escritorio el primer ordenador. Poco después, cerca del cambio de milenio, las primeras cámaras digitales. El cambio tecnológico estaba servido y solo era el principio.

Pero antes de la llegada de las cámaras digitales, ya existían las tiendas de revelado rápido para las fotos en color, pero su horario de apertura era una limitación, por lo que solo en acontecimientos muy especiales se encargaba (y pagaba) el revelado de fotos. Después, el Diario compró una reveladora de negativos en color que facilitó el proceso, que se escaneaban directamente.

El 5 de diciembre de 1997, el fuerte temporal dejó incomunicada Formentera durante tres días, por lo que no había manera de enviar fotos ya que seguíamos trabajando con cámaras analógicas. Ese día la cubierta del monumento megalítico de Ca na Costa se desplomó literalmente sobre el sepulcro del 1.800 antes de Cristo. Las columnas de hierro, ya en mal estado y comidas por la herrumbre, cedieron y la estructura colapsó.

El reto de ese día fue enviar una foto del suceso, ya que la isla quedó incomunicada por mar, por lo que era imposible enviar el sobre con los negativos por el medio habitual, el barco. Entonces ya existía una tienda de revelado rápido en Sant Francesc y otra de informática en Sant Ferran. Me puse en contacto con ambos propietarios, Juan Ferrer Ferrer y Paco Mayans (Taueta), respectivamente. El primero tenía la tienda cerrada pero puso en marcha la máquina, varias horas antes para calentar el sistema y revelar el carrete. Con el negativo en la mano fui a la tienda de informática que tenía escáner, ordenador, router y un correo electrónico. Allí transformamos el negativo escogido en digital y lo enviamos al único correo electrónico del diario, que entonces tenía el director, Joan Serra. Pero lo que en teoría tenía que tardar unos minutos se hizo eterno, hasta que Serra ya nos avisó, como un cuarto de hora después, de que por fin había recibido el archivo. Esa fue la primera imagen transmitida de forma digital que publicó Diario de Ibiza.

Pero más allá de los avances tecnológicos que hacen que hoy podamos publicar las noticias casi al momento, durante esos años de profesión aprendí sobre todo a conocer la sociedad formenterense desde un lugar privilegiado. Así, he sido testigo de la llegada del alcantarillado a los pueblos, de la desalinizadora de agua de mar y de la construcción de las primeras infraestructuras. Pero en ese tiempo sobre todo había carencia de servicios como el sanitario (el Hospital se inauguró en 2007) y también en materia de educación, pues los colegios y el instituto siempre han llegado cuando ya no cabían más alumnos en las aulas. En la década de los noventa también pude contar cómo el pueblo de Formentera se rebelaba contra los proyectos urbanizadores en Punta Pedrera y Can Marroig, espacio que finalmente fue comprado por el Govern balear. La recuperación por parte del Estado de la titularidad del s’Estany des Peix fue otro hito ya que este espacio era considerado como una finca rústica innundada por las aguas del mar, y contaba con una escritura de propiedad. También he tenido la oportunidad de bucear en la historia del siglo XX, especialmente en los años de la Guerra Civil y posterior represión franquista que representó la colonia penitenciaria de es Campament.

En esos años la isla vivió tensiones políticas en su entonces Ayuntamiento, que durante algunos años llegó a ser ingobernable. Todo eso ocurría mientras la población iba creciendo y por lo tanto, también sus necesidades. A mediados de los ochenta había unos 4.500 habitantes frente a los más de 11.000 actuales. Ese aumento de la población vino parejo al despegue turístico y a la globalización del destino que cambió la oferta de forma radical, lo que provocó el cambio de perfil de turista.

La creación del Consell-Ayuntamiento de Formentera en 2007, como una entidad administrativa única en el territorio nacional, también fue un motivo de cambio político y administrativo. Formentera dejaba se ser la isla pobre para asumir un mayor grado de autonomía que la equiparaba al resto de las Balears y rompía, al mismo tiempo, con la dependencia de Eivissa, a través del extinto Consell Insular que era de las dos islas.

Ese mismo año se inauguró el Hospital de Formentera, uno de los avances más destacados que llegaba a principios del siglo XXI y que ha supuesto una de las mejoras más señaladas para la población y para los visitantes. Ahora con el paso del tiempo se ha quedado pequeño y ya se están planteando en los despachos posibles ampliaciones.

Durante todo ese tiempo he sido testigo de cómo ha evolucionado la isla, sin que yo me moviera de mi puesto de trabajo, lo que me permite tener una mirada detallada de lo que me rodea cada día. Sin la confianza y complicidad de los vecinos y lectores seguramente no hubiera podido llegar al final de mi carrera profesional, que se acerca, sin el convencimiento de que he sido un privilegiado que ha contado lo que le pasaba a esta comunidad insular durante más de un tercio de siglo. Gracias.