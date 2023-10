Diario de Ibiza ha llegado a los 130 años porque jamás ha dejado de formar parte de la vida de los ibicencos y formenterenses, de ser el espejo de lo que somos, de nuestras orfandades y anhelos. Es bueno tener presente de dónde venimos y valorar la solidez de los cimientos centenarios sobre los que se asienta Es Diari, pero siempre con la mirada puesta en el futuro y con la vocación inalterable de atender el interés de los ciudadanos y su derecho inalienable a la información.

La función periodística básica de averiguar, comprobar, contrastar y publicar hechos relevantes es hoy más necesaria que nunca para hacer frente a la plaga asoladora de noticias falsas, fabricadas y divulgadas intencionadamente por estrategas de la desinformación, que aprovechan las herramientas de la revolución digital y la hiperconexión global para inocular en la sociedad relatos falaces y discursos de odio con turbios fines económicos, ideológicos, geoestratégicos o de meras batallas de poder. Diario de Ibiza no comercia con su responsabilidad informativa, no pone su independencia al servicio de nadie ni vende protección o silencio, no es el instrumento de ningún interés ajeno al periodismo. Es única y exclusivamente un medio de comunicación al servicio de los pitiusos y de sus inquietudes colectivas. Con luces y sombras, como cualquier obra humana, pero sin más pretensión que la defensa del bien general de Ibiza y Formentera. Ese compromiso cívico irrenunciable con nuestras islas es el que ha permitido alcanzar la vigorosa longevidad de es Diari.

El mundo de la comunicación y la información ha experimentado en las dos últimas décadas transformaciones más rápidas y profundas que en los dos siglos anteriores. Diario de Ibiza, con el respaldo de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece, ha ido adaptándose a ellas con celeridad desde que, hace ahora 25 años, fue el primero de los diarios de Baleares en lanzar una edición digital en Internet. Durante más de una centuria había sido sólo un medio escrito de ámbito local, de muy modestas posibilidades y con una circulación limitada al territorio de nuestras islas; hoy en cambio es una factoría de contenidos multimedia no exclusivamente locales, con un alcance global a través de la web y de las redes sociales, cuya edición digital recibe cada día visitas procedentes de un centenar de países distintos.

La credibilidad y la solvencia informativa, principal tesoro de cualquier medio de comunicación, se ganaban antes día a día, pero ahora hay que conquistarlas minuto a minuto porque vivimos instalados en una época de comunicación instantánea y multicanal, de interacción con los usuarios donde antes existía básicamente un discurso unidireccional. Los lectores reclaman a sus cabeceras informativas de confianza una inmediatez que tensa las costuras de las redacciones, y aunque el rigor suele ser enemigo de las prisas, estamos obligados a buscar el modo de responder a unos hábitos de consumo que han cambiado por completo.

Un ecosistema digital muy sólido

Podemos decir, con legítimo orgullo, que tanto los lectores pitiusos que pasaron del papel a la web para informarse como las nuevas generaciones que han crecido ya en el ecosistema digital siguen mostrando una confianza muy mayoritaria en Diario de Ibiza. Sólo un dato: en 2018, el año del 125 aniversario, nuestra edición digital tuvo un promedio de 48.408 navegadores únicos al día y 787.314 mensuales, mientras que en los ocho primeros meses de 2023 -los que están ya certificados por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) en el momento de escribir este artículo- la audiencia media diaria de la web de Es Diari ha sido de 124.007 navegadores únicos, y casi 2,5 millones de promedio mensual. Unas cifras que, para ponerlas en contexto, representan el triple de las que registra nuestro principal competidor en el mismo periodo.

Este incremento en el número de lectores tiene más mérito aún porque en 2018 todas nuestras informaciones eran abiertas y gratuitas, mientras que hoy en día una parte importante de los contenidos, los más exclusivos y de mayor valor añadido, son Premium, sólo para suscriptores.

La respuesta de los lectores al nuevo modelo de pago no ha podido ser mejor y refleja más que ningún otro indicador su fidelidad y la fuerza de su compromiso con los valores que representa Es Diari. Las más de 2.100 suscripciones que tiene ya la web lo sitúan entre los periódicos españoles con una proporción más alta de suscriptores digitales con respecto a la población a la que se dirigen.

Nos adaptamos y nos reinventamos

No obstante, pese a las inmensas posibilidades que ofrece la plataforma digital y al aumento exponencial de lectores que permite, la mejor foto fija de la actualidad diaria sigue siendo aún la que proporciona la edición impresa y su copia digital, que sobreviven aún a los augurios que pronosticaban su prematura desaparición hace años. En el papel quedan diariamente recogidas para la posteridad las mejores historias del día y sigue siendo un testimonio insustituible, aunque no sea ya el formato de consumo mayoritario.

De cara al futuro, nada es seguro ni definitivo porque la velocidad de los avances tecnológicos sacude constantemente el mundo actual, especialmente en todo aquello que tiene que ver con la comunicación, y nos obliga a todos a adaptarnos o a reinventarnos, como hemos visto en tantos sectores. Pero para hacer frente a la propaganda y a la propagación de bulos intoxicadores tendrán que seguir existiendo medios que, de forma profesional y honesta, velen por el derecho a la información veraz de los ciudadanos, que hagan el periodismo libre e independiente que refuerza las democracias y obliga a publicar aquello que alguien quiere que no se publique, como apuntaba Georges Orwell.

Sea como sea el futuro que nos aguarda, seguirán siendo imprescindibles también medios locales como Diario de Ibiza, que independiente de los canales que usen para llegar al usuario, han sabido convertirse en el latido de una comunidad y la voz de la calle, ese arraigo esencial que está en la raíz de estos 130 años de vida que ahora celebramos.