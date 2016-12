PSOE y Més urgen a Podemos a activar de inmediato el relevo de Xelo Huertas

PSIB-PSOE y Més se niegan a esperar los plazos marcados por Podemos para activar el relevo de Xelo Huertas en la presidencia del Parlament. Los dos partidos quieren que sus socios formalicen inmediatamente, no más tarde del lunes o el martes de la próxima semana, la expulsión de Huertas de su grupo y que no esperen a la vuelta de las vacaciones, el 9 de enero, tal y como está previsto. A los dos partidos del Govern se les ha acabado la paciencia con su socio externo y no quieren que se siga dilatando la crisis institucional abierta por la expulsión de la presidenta de la Cámara por parte de Podemos.

Consideran que tras más de cuarenta días es hora de cerrar ya este episodio y rechazan los plazos que ahora marca Podemos para proceder a la expulsión de Huerta de su grupo, de lo que depende su salida como segunda autoridad de las islas y la posibilidad de nombrar a su sustituto.

La propia presidenta Francina Armengol, así como el vicepresidente Biel Barceló, aprovecharon su discurso en la copa de Navidad del Govern para enviar el recado a sus socios. Armengol manifestó que «no le gusta» cómo se ha cerrado el ciclo parlamentario y lamentó que lo ocurrido «no ha estado a la altura de las circunstancias». En la misma línea, Barceló pidió que se resolviera «lo mejor y lo más rápido posible, la crisis en la presidencia del Parlament».

La reunión de ayer entre las tres formaciones quedó pospuesta con justificaciones contradictorias. Podemos aseguró que sus socios les dijeron que no era necesario tras sus explicaciones, y PSIB y Més, que no se les convocó formalmente.

Que PSOE y Més hayan endurecido su postura con respecto a la gestión de Podemos de la crisis se debe en gran medida al enfado de las dos formaciones porque sus socios eclipsaran la aprobación de los presupuestos de 2017 con la expulsión de la presidenta del Parlament. Todo ello sin informarles, aseguran desde ambos partidos.

Además, temen que ante la actitud desafiante de Huertas, el escrito que debe presentar la portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Laura Camargo, para formalizar la expulsión, no sea suficiente para que la presidenta abandone su cargo, tal y como marca el reglamento de la cámara y que esta pueda reclamar informes, con el apoyo del PP, antes de soltar la presidencia.