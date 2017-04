Sánchez propone a López Miras como presidente de Murcia tras su dimisión

El presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, ha anunciado que acaba de registrar en la Asamblea Regional su renuncia para "salvar a la Región del tripartito" formado por PSOE, Ciudadanos y Podemos.



Sánchez ha propuesto al coordinador general del PP, Fernando López Miras, de 33 años, como candidato a presidir la comunidad murciana tras dimitir como presidente regional.



Sánchez ha pedido así a su partido "confianza" y que apoyen a López Miras en esta nueva etapa, tras lo que ha declarado que necesita un partido en forma: "hay mucho por hacer; no fallemos". "Os pido trabajo, honestidad, que estéis ahí" ha señalado para acto seguido enfatizar que "este partido seguirá dando la talla".



"Es el momento de favorecer que la Justicia siga trabajando, seguir confiando en ella. Me gustaría que se pusiera más en valor la presunción de inocencia en nuestro país", ha señalado en su comparecencia en el Palacio de San Esteban, donde ha comparecido rodeado de todos sus consejeros.



Sánchez señaló que "lo que pasa no es justo, pero está en mi mano evitar que se cometa una injusticia mayor", que a su juicio sería que el líder del PSOE, Rafael González Tovar, sea presidente de la Comunidad este jueves.



Asegura que su renuncia "ayuda a favorecer el trabajo de la Justicia", que lo investiga por el caso Auditorio y que tiene que decidir si lo hace también por el caso Púnica". Insiste en que "todo se aclarará" y reclamó "un mayor respeto en este país para la presunción de inocencia".



"Me quita el sueño el tripartito", afirmó, calificando la alianza entre PSOE, Podemos y Ciudadanos como "Gobierno imposible y desastroso" que podía ser realidad "en 48 horas". "Tomo esta decisión por el bien de la Región de Murcia y por España", concluyó el ya expresidente.

López Miras, su sustituto

He presentado mi renuncia como Presidente de la Región de Murcia. Lo hago por responsabilidad con los murcianos y para evitar un tripartito „ PedroAntonio Sánchez (@PedroAntonio_RM) 4 de abril de 2017

Seguirá como presidente del PP de Murcia

Por su parte, el candidato del PP a presidir la Comunidad,, ha declarado, "he llorado esta mañana todo lo que tenía que llorar, a partir de ahora las lágrimas se tienen que convertir en fortaleza"."Me voy apor reponer una injusticia y por reponer la voluntad de todos los murcianos", esas serán "mis principales objetivos", ha manifestado, "en esa tarea os necesito a todos más fuertes que nunca".El tripartito podrá decir "momentáneamente que se sientan en la silla del presidente del Consejo de Gobierno", pero "nunca nos van a decir quien es nuestro líder y nuestro referente político en este partido y en esta región", ha enfatizado. La consejera de Presidencia, Maria Dolores Pagán, asumirá la jefatura del Ejecutivo regional en funciones.La dimisión se produce horas después de que el magistrado que instruye elEloy Velasco, pidiera ayer al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que le investigue por los presuntos delitos de cohecho, fraude y revelación de información, en contra del criterio de la Fiscalía.Sánchez seguirá al frente del Partido Popular de Murcia pese a haber presentado su renuncia como presidente del Gobierno de la región, según han confirmado a Efe fuentes 'populares', que han añadido que también mantendrá su escaño en la asamblea regional. Pedro Antonio Sánchez fue elegido presidente del PP murciano hace solo veinte días, en el congreso regional celebrado el pasado 18 de marzo.