El talent eivissenc captiva Barcelona

Desenes de lectores, algunes arribades des de fora de Catalunya, van omplir la jornada de Sol Aguirre durant la signatura de la seva primera novel·la, publicada l´any passat. El darrer llibre de temàtica juvenil de l´il·lustrador Víctor Escandell, publicat en més d´una desena d´idiomes, ha superat ja els 30.000 exemplars venuts i està en plena expansió mundial.

La jornada de Sant Jordi es viu a Barcelona d´una manera molt especial. Passen els anys i emociona veure com tota una ciutat s´engalana i es mobilitza al voltant del llibre. Les històries, els escriptors però, sobretot, els lectors són els grans protagonistes d´un dels grans dies de l´any.

L´escriptora eivissenca, Sol Aguirre, nascuda a Barcelona, sap molt bé quantes emocions es poden arribar a viure en un dia de Sant Jordi i el somni fet realitat que significa signar el teu llibre durant aquesta jornada. Aquest ha estat el seu segon any consecutiu trobant-se amb les seves lectores a la ciutat on va néixer i on atresora multitud de records i amistats. Per a ella, el dia comença minuts abans de la seva primera signatura. Mentre explica que «aquesta vegada és encara més emocionant, si és possible, que l´any passat perquè ja sé què m´espera i és molt guai» observa a dues noies, assegudes a la vorera, amb el seu llibre. «Em parteixo de riure», exclama incrèdula quan les veu baix el sol de justícia que brilla a Barcelona.

Quan va venir a firmar l´any passat va pensar que havia d´escriure ràpidament un altre llibre per poder tornar a Sant Jordi. Tot i que aquest any no presentava cap novel·la nova, ´Algún día no es un día de la semana´ ha captivat tant a les lectores que va decidir tornar amb Sofía, la protagonista, a la seva ciutat. Al principi només volia signar durant una hora per tenir temps de passejar i gaudir de Sant Jordi. «Vaig començar a rebre missatges demanant-me que, per favor, ampliés l´horari a la tarda perquè moltes treballaven i no podien venir al migdia», explica. Sol és un nom que li escau perfectament perquè la cara se li il·lumina quan resumeix la sensació de tornar en dos paraules: «Agraïment immens». «Jo estic aquí perquè hi ha hagut un munt de gent que ha confiat en mi», assegura.

«És meravellós alegrar-li la vida a qualsevol persona. Jo escric humor i som molt defensora del gènere», afirma amb contundència: «Crec que l´humor no li resta importància als temes que tracta, sinó tot el contrari». Sense deixar de banda que compaginar la feina d´escriptora amb altres facetes vitals no és una tasca amb glamur i implica, també, cansament, nits sense dormir, esforç i patiment, no ho dubta: compensa. Quan l´escoltes parlar saps que no vol caure en la llàgrima fàcil però és sincera quan recorda el missatge que va rebre d´una lectora: «Era una noia que em deia, amb naturalitat, que era pacient oncològica i, a la sala de quimioteràpia, estava llegint un fragment del llibre i no parava de riure. La resta de pacients li van preguntar què llegia i poc després em va dir que tenia tota la sala d´oncologia de l´hospital rient llegint el meu llibre. Tot val la pena per una cosa així».

Arriba el moment d´asseure´s a la cadira, darrere el cartellet que porta el seu nom i ja pot veure, des d´uns metres enrere que s´ha format una petita filera. La Vanesa ha vingut expressament des de Gijón per que la Sol li firmés el llibre, que ja ha llegit tres cops i ha regalat en tres ocasions. La nit de Sant Jordi la dormirà a l´aeroport però amb l´objectiu aconseguit. Mentre li firma el llibre, no pot ocultar la seva emoció. No és l´única que ha vingut des de fora de Catalunya, a la tarda, la Marta i la Sonia, arribades des de Saragossa també van poder conèixer a la seva autora preferida. L´Anna va agafar un tren des de prop de Barcelona i va arribar in extremis, quan faltava un minut per que acabés la firma del migdia. La Lynn, una noia holandesa que viu a Barcelona volava al dia següent cap a la seva ciutat i va demanar dos llibres signats, un per a ella i un altre per a la seva companya de pis, que és de Xile.

Quan va acabar la segona signatura de la tarda, que va haver d´ampliar perquè no va parar de firmar llibres ni un moment, la Sol no sabia si havia viscut un dia de Sant Jordi o havien vingut els Reis d´Orient entre roses i regals de les lectores. Després d´aquesta experiència, l´empenta per a la seva segona novel·la és més forta que mai. «La protagonista serà la Sofia, tot i que jo m´hi resistia una mica. M´he adonat que li dec molt», explica abans de confessar que espera poder dedicar-se en exclusiva a escriure i que, ni en el millor dels seus somnis, s´hagués esperat viure una segona jornada de Sant Jordi així.

Èxit internacional

La tarda comença per a l´il·lustrador eivissenc Víctor Escandell a la que serà la seva tercera ronda de signatures, de les quatre previstes. Al matí també va signar ´El artista ingenioso´, ´Animalotes del mundo´, ´Dinosaurios´ i ´Queridos monstruos´, tots ells de temàtica infantil i juvenil.

Minuts abans de començar, parla relaxadament amb un grup d´amics al jardí de l´Antic Teatre, un oasi urbà situat molt a prop del Palau de la Música i explica que, en realitat, ell no és molt donat a aquestes coses, a exposar-se. «No presento els llibres però sí faig signatures, perquè s´estableix una relació més propera amb el públic», afirma. En el seu cas, la resposta dels lectors és més complicada d´obtenir ja que els seus llibres es dirigeixen a un públic infantil i moltes vegades són els adults qui van a comprar els seus llibres per regalar-los.

Tot i que la seva no és la imatge de l´autor que viu de cara al públic, el seu llibre ´Enigmes. Desafia la teva ment amb 25 histories de misteri´ ja s´ha exhaurit en català i s´ha hagut de reimprimir en castellà. També s´ha publicat en francès, holandès, polonès, rus, ucraïnès i està negociant amb Xina, República Txeca i Corea del Sud. A més, la seva editora a Zahorí Books, Mireia Trius, explica que l´editorial estatunidenca «amb la que tothom somia», Chronicle, ha comprat l´edició mundial en anglès. En total, amb tots els idiomes, s´han venut, com a mínim, trenta mil exemplars del seu disc per descobir enigmes.

Segons en Víctor, «de vegades, durant la jornada de Sant Jordi, la gent compra llibres per obligació». És la primera vegada que firma a Barcelona però el seu debut signant va ser un Sant Jordi a s´Alamera de Vila, on va compartir taula amb en Lluís Ferrer. «Allà era molt més tranquil perquè, com he viscut molt temps fora, crec que no em coneixia molta gent». Aquí, segons després de seure a la cadira, la fundadora de l´Antic Teatre, Semolina Tomich, li demana que li dediqui el llibre als dos fills d´una de les treballadores. En Víctor agafa un rotulador i comença a dibuixar. Les seves dedicatòries, com no podia ser d´una altra manera, no contenen només paraules sinó que un dibuix personalitzat per a cada lector fa que cada exemplar sigui únic, diferent i un viatge trepidant a la imaginació. Un resum del que t´espera al llibre, després de la primera pàgina.