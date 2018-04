«Una foto va més enllà de les paraules»

Fotògrafa. Després d'estudiar Periodisme a Barcelona i fotografia a Londres, Mayte Torres (Eivissa, 1982), ha obert el seu propi estudi de fotògrafa a Barcelona des d'on explica històries de família des d'un punt de vista fotoperiodístic però amb una bellesa plàstica i una perfecció tècnica que fa que els records gairebé es puguin palpar. A més del seu treball i de perseguir amb la càmera als seus dos fills, Leo i Bruno, escriu un blog on ha recuperat la seva passió periodística mentre comparteix les experiències d'una mare amb un fill amb TEA.

Quan comences a interessar-te per la fotografia?

Des de petita m'agradava fer ´coses boniques´, pintar, manualitats, i jo crec que ve ja d'aquí.

I quan aconsegueixes la teva primera càmera?

Doncs va ser una càmera de vídeo que em va regalar el meu pare quan estava en segon de periodisme. Aquí vaig descobrir que el meu lloc estava darrere de la càmera. Vaig tenir dubtes sobre si la carrera que havia escollit era l'adequada des del principi, però en posar-me darrere d'una càmera vaig decidir que això era el que volia fer i vaig trobar la motivació per acabar els estudis.

En quin moment penses en la fotografia com a forma de guanyar-te la vida?

Fent pràctiques a la universitat em vaig adonar que si anava a ser càmera havia de començar per aprendre els secrets de la fotografia, la llum i el color. Llavors me´n vaig anar a Londres a cursar una segona carrera centrada només en fotografia, i vaig obtenir un grau en Photography Digital Imaging. Quan em vaig posar darrere de la càmera de fotos ja no vaig tornar al vídeo. Hi ha alguna cosa molt atractiva sobre captar moments i congelar-los en una imatge, i poder mirar-los una vegada i una altra i fins a tocar-los amb els dits. Em vaig fer periodista perquè m'interessava la comunicació, era curiosa i m'encantava llegir, però el que comunica una simple foto va més enllà de les paraules i m'encanta comunicar-me a través d'elles.

Com va ser el teu primer treball?

El meu primer treball com a fotògrafa va ser en l'edició d'El Mundo d'Eivissa, en el suplement d'oci i temps lliure. Recordo arribar a la redacció amb moltíssima por pensant que aquest treball no era per a mi; acabava de passar 3 anys estudiant fotografia i no sabia si podria exercir com a periodista, el que jo volia era fer fotos! M'aterria haver d'entrevistar gent perquè sóc molt introvertida, o no saber què escriure. Va acabar sent un somni de treball, em vaig demostrar a mi mateixa que era capaç d'escriure, d'entrevistar, de buscar notícies, d'il·lustrar tot allò sobre el que escrivia, de trobar la meva manera d'explicar les coses amb les imatges i fer alguna cosa atractiu de cada tema que tocava. Ara que em dedico només a la fotografia he començat un blog perquè trobava a faltar escriure.

T'has especialitzat en fotos de família, per què?

La resposta sincera és perquè el món del fotoperiodisme és molt difícil i no vaig trobar la manera de poder viure d'això. No obstant això, he trobat en la fotografia de família una manera de fer periodisme o d'explicar històries amb la càmera, i pel camí he descobert que m'apassiona. Per a mi una sessió de fotos no és agafar els tres o quatre membres d'una família i posar-los en diverses posis. El bonic és explicar la seva història, el dia a dia d'una família, una part de la seva vida que probablement oblidaran, però aquí estic jo amb la meva càmera per recordar-li-ho.

Va tenir alguna cosa que veure la teva pròpia maternitat?

Sí sens dubte. De fet jo no volia ser mare així que no sé fins a en quin punt és a l'inrevés, és la fotografia la que m'ha portat a ser mare.

Ara has muntat el teu propi estudi, per què prens aquesta decisió?

No podia seguir amb l'estudi casolà muntat a casa, havia de professionalitzar-me i avançar. A més vaig trobar el lloc perfecte quan no era el moment ideal, però em vaig tirar a la piscina de tota manera perquè no vull penedir-me de no haver-ho intentat, i encara que és aviat vaig per bon camí.

Però també t'agrada molt treure les famílies a la naturalesa.

Sempre proposo fer sessions en platja o muntanya; m'encanta que les famílies se´n portin mascotes si les tenen i passar-ho en gran passejant i explorant racons, és un estil molt foto periodístic. Clar que hi ha una mica de direcció per la meva banda també, però tracto que sigui la mínima perquè els meus models es moguin amb naturalitat i llibertat, i així retratar-los tal com són.

La teva pròpia família i sobre tots els teus fills són models en moltes de les teves fotos, portes sempre la càmera damunt?

La porto sovint damunt però menys del que m'agradaria. Anar corrent darrere d'un nen de gairebé 4 anys i un altre de 2 és el que té, que necessites agilitat i les réflex són bastant pesades. Però m'obligo a portar-la al super, al parc, al pediatre, a casa de la veïna... i en els llocs més inesperats és on acabo fent les fotos més divertides. Ells sempre estan disposats, no disposats a obeir-me, sinó disposats a ser nens, i jo els gaudeixo també darrere de l'objectiu.

No tens por que es cansin de ´posar´? O per a ells la càmera és part de mamà?

No tinc por perquè directament ells no posen. Ells em veuen amb aquest atuell enorme en la cara i han de pensar «què rara és la meva mare», però crec que ja estan acostumats i de moment no els afecta molt. Suposo que quan creixin començaran a demanar-me que deixi de fer-los fotos. I llavors els desobeiré jo a ells i així tanquem el cercle.

A més, has llançat un blog sobre Leo.

Trobava a faltar escriure, ha ressorgit la meva vena periodística que mai es va anar del tot. A més el blog està centrat en el meu fill Leo de gairebé 4 anys, el major, que va ser diagnosticat amb Trastorn de l'Espectre Autista fa dos anys i en aquest temps he après tantes coses sobre aquest trastorn i sobre el meu fill que em venia de gust compartim·ho. Encara que he acabat escrivint també sobre Bruno, el petit, i sobre diverses aventures en família, de fet escric sobre el que em ve de gust a cada moment. Visc el blog com la vida, al dia. Vaig decidir crear el blog d'una banda perquè aquest comentari innocent que tantes vegades he sentit de «però en les fotos no sembla que tingui autisme» no és que em sent malament ni molt menys, però posa de manifest que tots tenim una idea preconcebuda del que és tenir autisme que no es correspon amb la realitat. Vull donar a conèixer a Leo, que és un nen preciós, rialler i afectuós que no es comunica de manera verbal.